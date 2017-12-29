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Харьковчанин получил год условно за "рюкзаки Авакова"

Комментариев: 8
Суд осудил менеджера отдела продаж ООО Спецавтоматика Украина.
Министерство закупило рюкзаков на 16 500 000 гривен, по три тысячи гривен штука
Министерство закупило рюкзаков на 16 500 000 гривен, по три тысячи гривен штука
ukr-online.com
Московский районный суд Харькова приговорил местного жителя Владимира Иванова к одному году лишения свободы условно за подделку документации о поставке фирмой Днипровенд рюкзаков для Министерства внутренних дел. Об этом говорится в приговоре суда, передают Українські Новини.
 
Указано, что подсудимый, уроженец Балаклеи Харьковской области, работает менеджером отдела продаж ООО Спецавтоматика Украина. Он признал свою вину.
 

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Решением суда установлено, что в конце 2014 - начале 2015 года обвиняемый, находясь по адресу г.Харьков, ул. Сомовская, 12 б, являясь активным участником “конвертационного центра“, получил от руководителей “конвертцентра“ задачу изготовить и подделать документы, необходимые для участия ООО Днипровенд в переговорной процедуре закупки рюкзаков в МВД.
 
Подсудимый выполнил данное поручение, подделав на документах подпись директора Днипровенда и печать фирмы.
 
Также Иванов подделал следующие документы от имени ООО Днипровенд: сообщение председателю комитета конкурсных торгов об обязательстве выполнить заказ; справку об участнике ООО Днипровенд; справку о работниках и оборудовании фирмы; доверенность на право представительства; первый экземпляр проекта договора о закупке рюкзаков между ООО Днипровенд и МВД.
 
Также обвиняемый подделал копии уставных документов Днипровенда.
 
Указанные поддельные документы, при неустановленных досудебным расследованием обстоятельствах, были использованы во время проведения переговорной процедуры закупки рюкзаков 9 февраля 2015 года.
 

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В дальнейшем подсудимый в марте 2015 года изготовил и подделал документы Днипровенда о поставке рюкзаков в Центральную базу ресурсного обеспечения МВД, в частности, расходную накладную, акт об осмотре и приемке рюкзаков по договору и тому подобное.
 
“В дальнейшем указанные документы были использованы при поставке рюкзаков на Центральную базу ресурсного обеспечения МВД Украины в марте-мае 2015 года“, - сказано в приговоре суда.
 
Таким образом, подсудимый своими умышленными действиями совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса.
 
Отмечается, что вину подсудимого смягчило то, что он активно помогал раскрытию преступления.
 
Напомним, 31 октября Александр Аваков был задержан НАБУ. Его подозревают в организации поставок рюкзаков для Нацгвардии по завышенным ценам на сумму 14 млн гривен.

1 ноября суд избрал Александру Авакову и еще двум фигурантам “дела рюкзаков“ меру пресечения в виде личного обязательства.

На следующий день суд отпустил сына главы МВД под личное обязательство, обязал его сдать все паспорта в Государственную миграционную службу и надеть электронный браслет.

Апелляционный суд Киева во вторник, 19 декабря, принял решение полностью снять арест с имущества сына министра внутренних дел Александра Авакова. 

26 декабря Соломенский районный суд Киева постановил вернуть паспорт для выезда за границу сыну главы МВД Украины Арсена Авакова Александру Авакову - на новогодние праздники он улетел в Италию.

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Теги: Харьков, коррупция, рюкзаки, Аваков
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Комментариев (7)
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Dimitrrr    03.01.2018, 20:46
Оценка:  +1
Dimitrrr
Обнять и плакать, чего ствол наградной не дали, аль забыли?
DontHurt    03.01.2018, 20:04
Оценка:  +1
DontHurt
Целый год условно? За подделку документов? В финансовой афёре, с огромными потерями для страны? Да даже стралочника пощадили. Аваков сынишку ещё и преймирует, наверное - заслужил. Это тебе не в фэйсбуке гадости про призедента писать - вот там с десятку в колонии дадут. Уроды.
Колишній-східняк    03.01.2018, 19:00
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Иванов - какая редкая фамилия у этого человека.
ТУЧКА+    03.01.2018, 18:30
Оценка:  +1
ТУЧКА+
Піпец повний
Юрий    03.01.2018, 18:25
Оценка:  +2
Юрий
Как обычно, наказали стрелочника.
kazak74    03.01.2018, 18:18
Оценка:  +3
kazak74
В "золотом телёнке" есть такой персонаж- Фунт. Так он за всех сидел...
Хюндай    03.01.2018, 18:13
Оценка:  +2
Хюндай
Крайнего нашли,и не удивительно всегда виноват стрелочник.
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