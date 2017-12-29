Харьковчанин получил год условно за "рюкзаки Авакова"

Суд осудил менеджера отдела продаж ООО Спецавтоматика Украина.

Министерство закупило рюкзаков на 16 500 000 гривен, по три тысячи гривен штука ukr-online.com

Московский районный суд Харькова приговорил местного жителя Владимира Иванова к одному году лишения свободы условно за подделку документации о поставке фирмой Днипровенд рюкзаков для Министерства внутренних дел. Об этом говорится в приговоре суда, передают Українські Новини

Указано, что подсудимый, уроженец Балаклеи Харьковской области, работает менеджером отдела продаж ООО Спецавтоматика Украина. Он признал свою вину.

Читай также: Дело Авакова: НАБУ показало схему растраты 14 млн грн Решением суда установлено, что в конце 2014 - начале 2015 года обвиняемый, находясь по адресу г.Харьков, ул. Сомовская, 12 б, являясь активным участником “конвертационного центра“, получил от руководителей “конвертцентра“ задачу изготовить и подделать документы, необходимые для участия ООО Днипровенд в переговорной процедуре закупки рюкзаков в МВД. Решением суда установлено, что в конце 2014 - начале 2015 года обвиняемый, находясь по адресу г.Харьков, ул. Сомовская, 12 б, являясь активным участником “конвертационного центра“, получил от руководителей “конвертцентра“ задачу изготовить и подделать документы, необходимые для участия ООО Днипровенд в переговорной процедуре закупки рюкзаков в МВД.

Подсудимый выполнил данное поручение, подделав на документах подпись директора Днипровенда и печать фирмы.

Также Иванов подделал следующие документы от имени ООО Днипровенд: сообщение председателю комитета конкурсных торгов об обязательстве выполнить заказ; справку об участнике ООО Днипровенд; справку о работниках и оборудовании фирмы; доверенность на право представительства; первый экземпляр проекта договора о закупке рюкзаков между ООО Днипровенд и МВД.

Также обвиняемый подделал копии уставных документов Днипровенда.

Указанные поддельные документы, при неустановленных досудебным расследованием обстоятельствах, были использованы во время проведения переговорной процедуры закупки рюкзаков 9 февраля 2015 года.

Читай также: По мнению Саакашвили, сына Авакова задержали за то, что министр “не до конца служит Порошенко“. В дальнейшем подсудимый в марте 2015 года изготовил и подделал документы Днипровенда о поставке рюкзаков в Центральную базу ресурсного обеспечения МВД, в частности, расходную накладную, акт об осмотре и приемке рюкзаков по договору и тому подобное. В дальнейшем подсудимый в марте 2015 года изготовил и подделал документы Днипровенда о поставке рюкзаков в Центральную базу ресурсного обеспечения МВД, в частности, расходную накладную, акт об осмотре и приемке рюкзаков по договору и тому подобное.

“В дальнейшем указанные документы были использованы при поставке рюкзаков на Центральную базу ресурсного обеспечения МВД Украины в марте-мае 2015 года“, - сказано в приговоре суда.

Таким образом, подсудимый своими умышленными действиями совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса.

Отмечается, что вину подсудимого смягчило то, что он активно помогал раскрытию преступления.

Напомним, 31 октября Александр Аваков был задержан НАБУ. Его подозревают в организации поставок рюкзаков для Нацгвардии по завышенным ценам на сумму 14 млн гривен.