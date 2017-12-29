В Киеве снимали видео по заказу спецслужб РФ - прокуратура
Сотрудники прокуратуры и СБУ провели обыск в частном доме в Киеве, где, по данным правоохранителей, изготавливались антиукраинские видеоматериалы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Там напомнили, что прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом в мае 2017 года по факту российской агрессии.
“В ходе досудебного расследования установлено, что двое граждан Украины готовили по заказу российских структур антиукраинские видеоматериалы, которые впоследствии размещались на канале популярного видеохостинга и транслировались российскими СМИ“, - сказано в сообщении.
В частности, отметили в прокуратуре, подготовленные ими материалы направлены на поддержку деятельности ЛДНР, легитимизацию действий государства-оккупанта, а также на совершение насильственных действий по изменению государственного устройства Украины.
В прокуратуре заявляют, что с этой целью злоумышленники периодически выезжали в РФ, где получали инструкции и деньги за проделанную работу. Видеосюжеты, по данным ведомства, снимались и монтировались в частном доме в Киеве.
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В ходе обысков по месту жительства подозреваемых “выявлены и зафиксированы сведения об обстоятельствах совершения уголовного преступления и изъяты орудия его совершения, в отношении которых будут проведены соответствующие экспертизы“.
Ранее глава СБУ Василий Грицак говорил, что Россия активно использует для дестабилизации ситуации внутри нашей страны националистические организации и партии.
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Демократия потому-то и демократия, что разрешает высказываться всем, даже представителям неприятеля (с которым Украина, кстати, торгует на миллиарды долларов).
"подготовка антиукраинских материалов" - а что такое "антиукраинские материалы? Вы имели ввиду "антиправительственные&q uot;? Типа, кто критикует власть - критикует Украину?