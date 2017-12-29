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В Киеве снимали видео по заказу спецслужб РФ - прокуратура

Комментариев: 14
Видеосюжеты, по данным прокуратуры, снимались и монтировались в частном доме в Киеве.
Оперативники провели обыск в частном доме в Киеве
Оперативники провели обыск в частном доме в Киеве
ark.gp.gov.ua

Сотрудники прокуратуры и СБУ провели обыск в частном доме в Киеве, где, по данным правоохранителей, изготавливались антиукраинские видеоматериалы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Там напомнили, что прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом в мае 2017 года по факту российской агрессии.

“В ходе досудебного расследования установлено, что двое граждан Украины готовили по заказу российских структур антиукраинские видеоматериалы, которые впоследствии размещались на канале популярного видеохостинга и транслировались российскими СМИ“, - сказано в сообщении.

В частности, отметили в прокуратуре, подготовленные ими материалы направлены на поддержку деятельности ЛДНР, легитимизацию действий государства-оккупанта, а также на совершение насильственных действий по изменению государственного устройства Украины.

В прокуратуре заявляют, что с этой целью злоумышленники периодически выезжали в РФ, где получали инструкции и деньги за проделанную работу. Видеосюжеты, по данным ведомства, снимались и монтировались в частном доме в Киеве.

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В ходе обысков по месту жительства подозреваемых “выявлены и зафиксированы сведения об обстоятельствах совершения уголовного преступления и изъяты орудия его совершения, в отношении которых будут проведены соответствующие экспертизы“.

Ранее глава СБУ Василий Грицак говорил, что Россия активно использует для дестабилизации ситуации внутри нашей страны националистические организации и партии.

 

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Теги: прокуратура, пропаганда, российские спецслужбы, обыск, СБУ
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Комментариев (14)
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i-dmitrik    03.01.2018, 22:21
Оценка:  -1
i-dmitrik
чуваки снимали наших корупционеров а их под дудку банды в агенты мацквы придумайте что-то
новее
vuicko    03.01.2018, 22:38
Оценка:  -1
vuicko
Те, что снимают коррупционеров, почти на каждом канале показывают, только при нашей прокуратуре этим коррупционерам от этих разоблачений ни жарко, ни холодно. И реальные антикоррупционеры не ездят в Россию за инструкциями и деньгами.
Аксимв    03.01.2018, 21:09
Оценка:  -4
Аксимв
В демократическом государстве (которым Украина упорно стремится перестать быть) разрешается распространять любое не нарушающее закон мнение - и не важно, с чьей точкой зрения оно совпадает!
Колишній-східняк    03.01.2018, 21:14
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Мнения или фальшивой чернухи? Да еще и по заказу враждебной стороны.
Аксимв    03.01.2018, 21:30
Оценка:  -3
Аксимв
В демократическом государстве разрешают озвучивать ЛЮБОЕ мнение, даже если тем, кого оно критикует, оно кажется "фальшивой чернухой".
Демократия потому-то и демократия, что разрешает высказываться всем, даже представителям неприятеля (с которым Украина, кстати, торгует на миллиарды долларов).
Колишній-східняк    03.01.2018, 21:34
Оценка:  0
Колишній-східняк
Только не надо меня здесь лечить насчет демократии. В любой стране можно попасть под суд за клевету,в том числе и в виде видеоматериалов.
Аксимв    03.01.2018, 22:12
Оценка:  -2
Аксимв
Конечно-конечно, а если страна демократическая - то подавшему иск этот суд элементарно проиграть. Кстати, в Украине ответственность за клевету не действует - Яныкович пытался ввести соответсвующий закон, но вы воспротивились и не дали его принять...
TarasChuprynka    03.01.2018, 22:10
Оценка:  +2
TarasChuprynka
Призыв к свержению власти и подготовка антиукраинских материалов, легитимизация действий оккупанта за деньги этого же оккупанта - " не нарушающее закон мнение? А что тогда предательство?
Аксимв    03.01.2018, 22:14
Оценка:  -1
Аксимв
А там разве были "призывы к свержению власти" , которые, кстати, звучали на Майдане?
"подготовка антиукраинских материалов" - а что такое "антиукраинские материалы? Вы имели ввиду "антиправительственные&q uot;? Типа, кто критикует власть - критикует Украину?
Аксимв    03.01.2018, 22:15
Оценка:  -2
Аксимв
"Легитимизация" - какая, о чём вы? Какой конкретно материал что-то "легимитизировал", дайте ссыль, пруф, цитату - проверю лично, вы же знаете, о чём идёт речь, не так ли?
Майдановець    03.01.2018, 22:16
Оценка:  0
Майдановець
А ти аксим пойди и ребятам в окопах свою бредятину расскажи. Вряд ли и до суда дойдёшь.
Аксимв    03.01.2018, 22:19
Оценка:  0
Аксимв
Знаешь, верю - закон на Украине после майдана в дефиците, в ходу внесудебные расправы, преследования инакомыслящих, убийства и казни без суда и следствия - за то стоял майдан...
vuicko    03.01.2018, 22:24
Оценка:  -1
vuicko
А этому аксиму видней, он эти материалы и готовил. Пусть он поучит московский ОМОН демократии, философ хренов.
Колишній-східняк    03.01.2018, 18:58
Оценка:  +6
Колишній-східняк
Впевнений, існує далеко не одне таке гадюче кубло....
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