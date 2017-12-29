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Суд отклонил иск Саакашвили к миграционной службе

Комментариев: 2
В иске экс-губернатору Окружной админсуд Киева отказал полностью.
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили

Окружной админсуд Киева отказал в удовлетворении иска лидера партии Движение новых сил Михаила Саакашвили о предоставлении ему статуса лица, требующего дополнительной защиты. Такое решение огласила судья Татьяна Скочок в среду, 3 января.

"Суд принял решение отказать Михаилу Саакашвили в удовлетворении его иска к Государственной миграционной службе о предоставлении ему статуса беженца или лица, требующего дополнительной защиты. В иске отказать полностью", – заявила судья.

В свою очередь, представители защиты заявили о том, что намерены оспорить это решение в суде высшей инстанции.

Отметим, Саакашвили просил суд признать противоправной и незаконной бездеятельность Госмиграционной службы Украины относительно рассмотрения жалобы и сообщения об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании политика беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

Ранее Апелляционный суд Киева перенес на 11 января 2018 года рассмотрение жалобы Генеральной прокуратуры на решение Печерского районного суда Киева об отказе в домашнем аресте Саакашвили.

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Теги: Саакашвили, суд, иск, статус беженца, Михаил Саакашвили
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Елвіс    03.01.2018, 18:58
Оценка:  0
Елвіс
Хто б сумнівався ?!
krolikoffnеt    03.01.2018, 18:30
Оценка:  0
krolikoffnеt
саакашвили нужен статус экстренного возвращенца на родину в Грузию .
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