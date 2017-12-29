Климкин обсудил с Габриэлем ситуацию на Донбассе

Ситуация на Донбассе напряженная, реального прекращения огня нет.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что реального прекращения огня на Донбассе нет. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой и Зигмаром Габриэлем в Киеве вечером в среду, 3 января.

"Я очень детально рассказал Зигмару, какая у нас сейчас ситуация. Она очень напряженная. У нас нет реального прекращения огня. Только за последние дни у нас было более 60 обстрелов, более трети из них – из запрещенного оружия. Мы потеряли трех наших воинов, 15 ранены", – заявил Климкин.

По словам главы МИД, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности контролировать ситуацию на не подконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса.

"Россия продолжает тактику контролируемой эскалации на Донбассе. Мы все это видим не только по обстрелам, но и по тому, что ОБСЕ не может реально контролировать, что происходит на оккупированной территории", – подчеркнул Климкин.

Напомним, незаконные вооруженные формирования осуществили шесть обстрелов позиций сил АТО в среду, двое военнослужащих получили легкие ранения.