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Климкин пообещал достать Volkswagen и Adidas за торговлю в Крыму

Комментариев: 1
Министр обещает достать компании не только политическими, но и юридическими методами.
Климкин пообещал достать Volkswagen и Adidas за торговлю в Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина не оставит без реакции деятельность на территории оккупированного Крыма немецких компаний Volkswagen и Adidas. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем в Киеве в среду, 3 января.

"Я считаю, что это (история с Siemens) стало печальным уроком для всего немецкого, и не только немецкого, бизнеса. И сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ритейлерам, такие как, например, Volkswagen или Adidas, Крым причислять к территории России. Мы их, безусловно, достанем, достанем не только политическими, но и юридическими методами", - пообещал Климкин.

Ранее в Volkswagen заявили, что автоконцерн и все входящие в него бренды соблюдают действующий санкционный режим в Крыму. 

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Теги: Крым, Volkswagen, adidas, Климкин, Павел Климкин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Drahhok    03.01.2018, 23:23
Оценка:  0
Drahhok
Эти две фирмы тебя не отличают от древней"Таврии".
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