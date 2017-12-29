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Климкин: Легитимность выборов в РФ сомнительна

Комментариев: 6
Министр назвал перенос даты голосования в России на дату аннексии Крыма "осознанным шагом".
Глава МИД Украины Павел Климкин
Глава МИД Украины Павел Климкин

Результаты будущих выборов президента России будут сомнительны с точки зрения легитимности. Это связано с планируемым голосованием на территории аннексированного Крыма, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Россия перенесла дату своих выборов на годовщину нелегального референдума, который прошел на территории Крыма – это был осознанный шаг. Попытка организовать выборы на территории оккупированного Крыма делать их очень сомнительными с точки зрения их легитимности", – отметил глава МИД Украины.

Как сообщал Корреспондент.net, российские власти перенесли выборы президента в 2018 году с 11 на 18 марта – официальную дату аннексии Крыма российскими войсками. Такое решение 15 декабря единогласно принял российский Совет Федерации.

Климкин пообещал достать Volkswagen и Adidas за торговлю в Крыму

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Теги: Россия, Президентские выборы в России, Выборы, Крым, МИД Украины, министр, аннексия Крыма, Климкин, выборы президента, Павел Климкин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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pelvis666    04.01.2018, 11:33
Оценка:  0
pelvis666
пусть украина не признает результаты выборов президента россии и не признает президента путина с 2018 - к кому тогда будет предъявлять претензии?
Вольтрон    04.01.2018, 09:22
Оценка:  0
Вольтрон
К кремлевской Пудырке только один вопрос. Почем чебуреки для народа ?
Плазматикс    04.01.2018, 09:07
Оценка:  +3
Плазматикс
Россия как государственное образование сомнительна изначально. Недостроенная полуправославная чебуречная.
Вольтрон    04.01.2018, 09:18
Оценка:  +1
Вольтрон
Московское чебуречество
Olshankin    04.01.2018, 10:13
Оценка:  0
Olshankin
Корней Чуковский написал "Тараканище" на эту тему. Сто лет минуло, а до сих пор актуально.
pelvis666    04.01.2018, 11:34
Оценка:  0
pelvis666
те же слова можно сказать и про украину
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