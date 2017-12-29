Отцом ребенка 12-летней девочки из Борислава оказался ее 14-летний двоюродный брат

Экспертиза не смогла установить биологического отца.

Отцом ребенка 12-летней Татьяны Лучишин из Борислава Львовской области оказался ее 14-летний двоюродный брат Остап. Об этом сообщила мать девочки Анна, передает газета Высокий замок.

Она рассказала, что экспертиза, проводимая полицией, биологического отца не обнаружила. Тесты прошли отчим Тани Иван, ее сводный и родной братья. Затем ДНК-тест сдал Володя, сирота, который живет с семьей, и родной брат Анны - Михаил. В результате ни один из них не является отцом ребенка.

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“В полиции сказали, если Таня не признается, признаем ее неадекватной, а ребенка заберем. Тогда она призналась. Провели новую ДНК-экспертизу, которая подтвердила, что это двоюродный брат Тани - Остап. Ему 14 лет. Он сын моего брата Михаила от первого брака“, - заявила мать.

Напомним, в сентябре во Львове в одном из родильных домов мамой стала 12-летняя девочка. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 155 УК (половые сношения с лицом, не достигшим половой зрелости), предусматривающей лишение свободы на срок до 5 лет.

Позднее 13 ноября в Ужгороде родила школьница, которой исполнилось 13 лет и 6 месяцев.