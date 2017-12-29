В Ивано-Франковске с седьмого этажа выпал годовалый ребенок
Малыша госпитализировали с тяжелой травмой.
В Ивано-Франковске на улице Вовчинецкая во вторник, 2 января, с седьмого этажа из окна дома выпал ребенок 2016 года рождения.
Об этом информирует 0342.ua со ссылкой на пресс-секретаря Управления патрульной полиции в Ивано-Франковской области.
Читай также: Стала известна причина гибели многодетной семьи в Ивано-ФранковскеСообщается, что на место происшествия следственно-оперативную группу не направляли. Ребенок сейчас находится в больнице, врачи борятся за спасение его жизни. У него ушиб головного мозга и с диагнозом: политравма.
Начальник сектора молодежной превенции управления превентивной деятельности полиции в Ивано-Франковской области Алла Бойчук сообщила, что семья благополучная и обеспеченная, уход за ребенком обеспечен на должном уровне.
“Это несчастный случай. Надеюсь, с ребенком все будет хорошо“, - добавила Алла Бойчук.
Напомним, 1 января в Запорожье мужчина выпрыгнул из окна и упал на мальчика, оба погибли.