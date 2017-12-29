В Ивано-Франковске с седьмого этажа выпал годовалый ребенок

Малыша госпитализировали с тяжелой травмой.

В Ивано-Франковске на улице Вовчинецкая во вторник, 2 января, с седьмого этажа из окна дома выпал ребенок 2016 года рождения.

Об этом информирует 0342.ua со ссылкой на пресс-секретаря Управления патрульной полиции в Ивано-Франковской области.

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