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В Ивано-Франковске с седьмого этажа выпал годовалый ребенок

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Малыша госпитализировали с тяжелой травмой.
У ребенка сильный ушиб головного мозга
У ребенка сильный ушиб головного мозга
segodnya.ua
В Ивано-Франковске на улице Вовчинецкая во вторник, 2 января, с седьмого этажа из окна дома выпал ребенок 2016 года рождения.
 
Об этом информирует 0342.ua со ссылкой на пресс-секретаря Управления патрульной полиции в Ивано-Франковской области.
 

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Сообщается, что на место происшествия следственно-оперативную группу не направляли. Ребенок сейчас находится в больнице, врачи борятся за спасение его жизни. У него ушиб головного мозга и с диагнозом: политравма.
 
Начальник сектора молодежной превенции управления превентивной деятельности полиции в Ивано-Франковской области Алла Бойчук сообщила, что семья благополучная и обеспеченная, уход за ребенком обеспечен на должном уровне.
  
“Это несчастный случай. Надеюсь, с ребенком все будет хорошо“, - добавила Алла Бойчук.
 
Напомним, 1 января в Запорожье мужчина выпрыгнул из окна и упал на мальчика, оба погибли.
 
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