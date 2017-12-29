В Чернигове нашли похищенные бюсты Коцюбинскому и Пушкину

Вандалам похитившим бюсты грозит до 7 лет лишения свободы.

Детали расследования пока не разглашаются strana.ua

В Чернигове нашли украденные бюсты Михаила Коцюбинского и Александра Пушкина. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель мэра Чернигова Александр Ломако.

Как сообщает Ломако, мэр Владислав Атрошенко не разглашал детали. На данный момент следственные действия пока идут.

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В полиции по факту кражи бюста Пушкина открыто уголовное производство согласно ч.1 ст.185 Уголовного кодекса (кража). По факту кражи бронзового бюста Коцюбинского открыто уголовное производство по ч.3 ст.297 Уголовного кодекса (надругательство над могилой).

Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 31 декабря в Чернигове в старой части города неизвестные украли бюст российского писателя Александра Пушкина. Ранее 18 декабря в Чернигове на Болдиной горе неизвестные похитили бронзовый бюст с могилы украинского писателя Михаила Коцюбинского.