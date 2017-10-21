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В Канаде десятки людей участвовали в спасении кита

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Кит весил не менее 2000 килограммов.
Пока ждали спасателей, люди накрыли кита пледами и стали поливать водой
Пока ждали спасателей, люди накрыли кита пледами и стали поливать водой
Instagram/ loganyaschuk

В канадской провинции Новая Шотландия 1 января кит выбросился на берег. Но несколько десятков местных жителей взялись его спасти и им удалось вернуть животное в воду. Об этом событии сообщил в Instagram сын мужчины, обнаружившего кита на побережье.

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Житель прибрежного района по имени Рон Ящук обнаружил несчастного кита во время прогулки возле Рэйнбоу-бич, в 15 километрах от города Дартмута. По его словам, кит весил не менее 2000 килограммов.

Обнаружилось, что кит еще дышит. Мужчина позвонил в службу 911, а также вызвал своего сына с друзьями. Вскоре на пляж приехали несколько десятков человек. Пока спасатели добирались до места, люди очистили кита от песка, накрыли пледами и стали поливать водой.

Под руководством спасателей местные жители вырыли траншею, положили кита на тряпичный плот и оттащили к воде.

 

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Спасательные работы продлились несколько часов, но по словам Рона Ящука, это был самый лучший способ начать новый, 2018 год.

Напомним, в бельгийском зоопарке на Рождество родился слоненок.

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Теги: Канада, кит, животные, спасение
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