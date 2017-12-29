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На Закарпатье после митингов начался ремонт дорог

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Дорога разблокирована после вчерашней акции протеста.
Дорогу начали ремонтировать после массовых протестов
Дорогу начали ремонтировать после массовых протестов
Facebook.com / Михаил Русанюк

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В селе Сасово на Закарпатье начался ремонт дорог. На место вчерашнего митинга прибыла тяжелая техника, а улицы начали засыпать гравием. Об этом со ссылкой на активистов сообщает Mukachevo.net.

Такую быструю реакцию властей вызвала блокировка дороги, которую местные жители провели вчера, 3 января.

Отмечается, что некоторые активисты еще остались на улицах, чтобы проконтролировать ведение ремонтных работ, которые активно проводят соответствующие службы.

Кроме того, о начале ремонтных работ сообщил председатель Виноградовского РГА Михаил Русанюк в Facebook.

“Сегодня удалось договориться с митингующими в Сасово. Дорога уже разблокирована. Как я и обещал, сейчас там ведутся аварийные ремонтные работы для приведения дороги в проездное состояние“, - отметил Русанюк.

Напомним, 3 января на Закарпатье сотни людей митинговали из-за плохих дорог.

 

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Теги: митинг, протесты, дороги, Закарпатье
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