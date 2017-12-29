Вспышка гепатита в Николаеве: полиция завела дело

Виновным грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Полиция завела дело по факту массового заражения гепатитом в Николаеве УНН

Полиция завела уголовное дело по факту массового заражения гепатитом А в Николаеве. Об этом в четверг, 4 января, сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что диагноз подтвердился у 16 человек.

Сведения по факту массового заражения граждан гепатитом А внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи о заражении вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезнью. Подобные деяния наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Николаеве зафиксировали вспышку гепатита А.