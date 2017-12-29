В Украине теплеет быстрее, чем в среднем по планете - метеоролог

Изменение погоды положительно отражается на сельском хозяйстве.

В Украине зима становится менее продолжительной и более теплой

Зимы теплеют в течение последних 20 лет, при чем в Украине больше, чем в среднем по Земле. Об этом заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, сообщает Радио Свобода.

По его словам, в Украине, как и во всем мире, начиная с 80-х годов прошлого века, начался ощутимый рост годовой температуры воздуха.

"За этот период средняя температура самых холодных месяцев выросла на 2-2,5 градуса. Значительно сократилась продолжительность зимнего периода, сама зима стала другой. Как правило, это неустойчивый снежный покров, который то появляется, то тает", - рассказал Кульбида.

При этом Кульбида подчеркнул, что бывают и исключения из этого правила, поскольку на фоне такого глобального потепления, которое наблюдается и на региональном уровне в Украине, возможны и другие аномалии.

"Например, рекордное значение минусовой температуры, хотя большинство рекордов, которое устанавливается в течение последних 20 лет, связано с летней температурой воздуха, когда практически на всей территории Украины она уже достигла 40-42 градусов тепла", - отметил синоптик.

По его словам, общее потепление имеет положительное влияние на сельское хозяйство в стране.

"Именно благодаря таким аномально теплым условиям, даже поздно засеянные озимые культуры продолжали вегетацию и на сегодня их состояние удовлетворительное и хорошее во всех практически без исключения регионах Украины. В этом есть определенный позитив", - сказал Кульбида.

Напомним, в Киеве за год насчитали 24 температурных рекорда.

Ранее в Киеве был побит третий температурный рекорд декабря.