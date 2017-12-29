Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине теплеет быстрее, чем в среднем по планете - метеоролог

Комментариев: 2
Изменение погоды положительно отражается на сельском хозяйстве.
В Украине зима становится менее продолжительной и более теплой
В Украине зима становится менее продолжительной и более теплой

Зимы теплеют в течение последних 20 лет, при чем в Украине больше, чем в среднем по Земле. Об этом заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, сообщает Радио Свобода.

По его словам, в Украине, как и во всем мире, начиная с 80-х годов прошлого века, начался ощутимый рост годовой температуры воздуха.

"За этот период средняя температура самых холодных месяцев выросла на 2-2,5 градуса. Значительно сократилась продолжительность зимнего периода, сама зима стала другой. Как правило, это неустойчивый снежный покров, который то появляется, то тает", - рассказал Кульбида.

При этом Кульбида подчеркнул, что бывают и исключения из этого правила, поскольку на фоне такого глобального потепления, которое наблюдается и на региональном уровне в Украине, возможны и другие аномалии.

 "Например, рекордное значение минусовой температуры, хотя большинство рекордов, которое устанавливается в течение последних 20 лет, связано с летней температурой воздуха, когда практически на всей территории Украины она уже достигла 40-42 градусов тепла", - отметил синоптик.

По его словам, общее потепление имеет положительное влияние на сельское хозяйство в стране.

"Именно благодаря таким аномально теплым условиям, даже поздно засеянные озимые культуры продолжали вегетацию и на сегодня их состояние удовлетворительное и хорошее во всех практически без исключения регионах Украины. В этом есть определенный позитив", - сказал Кульбида.

Напомним, в Киеве за год насчитали 24 температурных рекорда.

Ранее в Киеве был побит третий температурный рекорд декабря.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, погода, зима, температура
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
direktor_b    04.01.2018, 20:40
Оценка:  0
direktor_b
и зачем я расейскага газа наворовал...
Коцман_Бобза    04.01.2018, 20:11
Оценка:  0
Коцман_Бобза
Это все благодаря тому, что россияне повторяют свою мантру: "Украина замерзнет".
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь