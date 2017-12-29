Почти весна: какую погоду ждать украинцам на Рождество

Погода на Рождество и праздничные выходные порадует теплолюбивых: по всей Украине до +8 тепла, на западе дождь с мокрым снегом.

На рождественские праздники 6-8 января 2018 года сильных морозов в Украине не предвидится, сообщают в украинском Гидрометцентре. Синоптик Наталия Диденко отмечает, что в большинстве регионов сохранится плюсовая температура воздуха. Небольшие морозы ожидаются только в центральных областях.

В то же время на Святвечер 6 января возможен снег с дождем в западных областях, а также в Черниговской и Сумской областях. На остальной территории страны - без осадков.

Погода на 6 января

"6 января 2018 года в Украине средняя температура воздуха ночью будет составлять от -2 до +3, а днем столбик термометра поднимется от 0 до 5 градусов тепла", - прогнозирует начальник отдела метеорологических прогнозов гидрометцентра Владислав Билык.

На юге страны 6 января 2018 года ожидается от +8 до +11 градусов (в Крыму), а ночью от ноля до плюс пяти тепла. На западной части страны и в Одессе будет до +9, в Херсоне и Николаеве до +8, на севере и востоке столбик термометра поднимется только до +4.

Как отмечает Владислав Билык, днем в Киеве 6 января 2018 года будет идти дождь, а воздух прогреется до 5-7 тепла. Ночная температура - около ноля.

Погода на 6.01.2018 в Украине (фото: meteo.gov.ua)

Погода на 7 января

"Рождество в Украине встретят также без морозов, средняя дневная температура от +3 до +8 градусов, а ночная до 5 с плюсом. В Киеве 7 января 2018 года будет облачно, ночью ожидается дождь. Температура воздуха днем +5 +7, а ночью в районе 2-3 градусов выше нуля", - сказал Владислав Билык.

По прогнозам синоптиков, 7 января 2018 года на западе и севере страны до +7, а на юге Украины (в Крыму и Одесской области) ожидается +8.

Погода на 7.01.2018 в Украине (фото: meteo.gov.ua)

Погода на 8 января

В понедельник, 8 января, в Украине немного похолодает. В Гидрометцентре прогнозируют до -1 в центре и до -3 на севере страны. И только в южных областях будет значительно теплее - около +5.

Долгосрочные прогнозы украинских синоптиков таковы: средняя температура первого месяца зимы не превысит 3 градусов мороза.

Погода на 8.01.2018 в Украине (фото: meteo.gov.ua)

В большинстве областей Украины 5 января ожидается туман