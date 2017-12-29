Черновицкий депутат за год купил 63 квартиры – СМИ

Ромео Скрипа за один день смог приобрести 39 объектов недвижимости в своем городе, а позже еще 32 квартиры.

Депутат из Черновцов купил квартиры за более 10,3 млн грн CvNews

В Черновцах депутат горсовета от БПП Ромео Скрипа за один день смог приобрести 39 объектов недвижимости в своем городе, а позже еще 32 квартиры. Об этом говорится в расследовании Чесно.

Отмечается, что чиновник только за квартиры заплатил более 10,3 млн грн. При таких обстоятельствах стоимость квадратного метра депутату обошлась в 5250 грн, тогда как минимальная стоимость квадрата в Черновцах по нормативам Минрегионстроя – 7867 грн.

Кроме указанного перечня, Скрипа приобрел (в 2016 году) еще одну квартиру в Черновцах, два жилых дома (в январе площадью 87,9 квадратных метра, а в апреле 350,1 квадрата), а также - земельные участки.

Всего за недвижимость в 2016 году Скрипа заплатил почти 12,1 млн грн.

"В то время как доход за год составил чуть больше чем 643 тыс грн, учитывая 381 тыс грн дохода от отчуждения недвижимости. 9 млн грн Скрипе заняли два человека, которые, скорее всего, является его родителями", – говорится в расследовании.

Как стало известно, Скрипа владеет также строительной компанией ООО Ромтис Строй. Кроме указанной компании, чиновник указал в своей декларации ЖСК Букстрой, а по данным сервиса YouControl, он также является учредителем ООО Буд.Ин.Ком.

К слову, в течение прошлого года Скрипа подал 26 форм изменений в декларацию.

"За год продал 35 объектов недвижимости, получив 13,2 млн грн дохода. Уже в июле он приобрел 48 объектов недвижимости, из них 32 квартиры – все за два дня. Потратил на покупку почти 13,4 млн грн", – пишет Честно.

Напомним, ранее сообщалось, что запорожский депутат скрыл покупку недвижимости на миллионы.