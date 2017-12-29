В Украине разработали новый реактивный гранатомет

Прицел комплекса позволяет обнаруживать и распознавать цели на расстоянии до 1800 метров.

Специалисты конструкторского бюро Луч завершили разработку нового реактивного гранатомета калибра 107 мм. Об этом в четверг, 4 января, пишет Народная армия.

Отмечается, что гранатомет заменит советский реактивный пехотный огнемет Рысь, который в 2014 году был снят с вооружения, потому что истек срок хранения смеси.

Новый образец тяжелого пехотного вооружения предназначен для поражения легкобронированной и небронированной техники, сооружений полевого типа живой силы, а также сооружений из камня, кирпича или бетона.

Главной особенностью нового комплекса стал современный оптико-электронный прицел, который автоматизирует и упрощает процесс прицеливания. Он позволяет обнаруживать и распознавать цели на расстоянии до 1800 метров.

na.mil.gov.ua

Напомним, летом Укроборонпром представил пехотный огнемет РПО-16 и гранаты РГО-27С и РГТ-27С2, новое термобарическое оружие для украинской армии.