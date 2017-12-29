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Volkswagen и Adidas отреагировали на обвинение Климкина

Комментариев: 2
Немецкие компании заявляют, что придерживаются действующего законодательства.
У Volkswagen заявление Климкина вызвало недоумение
У Volkswagen заявление Климкина вызвало недоумение
EPA/UPG

Немецкие концерны Volkswagen и Adidas в ответ на замечание главы МИД Украины Павла Климкина о работе в оккупированном Крыму заявили, что придерживаются санкций против РФ. Об этом сообщает DW.

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“Конечно, бренды концерна Volkswagen придерживаются санкций и выполняют принятые решения. Противоположные оценки вызывают у нас недоумение“, - сообщили в пресс-службе Volkswagen.

В Adidas же в ответ на просьбу прокомментировать заявление Климкина сказали: “Adidas в принципе придерживается действующего законодательства“.

Напомним, 3 января на совместном брифинге с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем в Киеве Климкин заявил, что Украина не оставит без реакции деятельность на территории оккупированного Крыма немецких компаний Volkswagen и Adidas. Он пообещал их "достать".

 

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Теги: Adidas, Volkswagen, Крым, Климкин
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Комментариев (2)
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Serg2176    04.01.2018, 21:41
Оценка:  -4
Serg2176
"в принципе..." це як "майже"? адідас не може піти з ринку криму, бо виробляє національні костюми більшості громадян півострова
transiver11    04.01.2018, 23:34
Оценка:  0
transiver11
Adidas уже шьет косоворотки и вяжет лапти!?
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