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В Мариуполе женщина стреляла по окнам жилого дома

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Женщина устроила стрельбу по окнам из пневматического оружия.
В Мариуполе женщина устроила стрельбу по окнам жилого дома
В Мариуполе женщина устроила стрельбу по окнам жилого дома
Страница Fаcebook Патрульной полиции Донецкой области

В Мариуполе патрульные задержали женщину, которая стреляла по окнам жилого дома. Об этом в четверг, 4 января, сообщает пресс-центр полиции в Донецкой области.

"В 10:00 экипаж получил сообщение о стрельбе, в котором говорилось, что неизвестная женщина стреляет по окнам из пневматического оружия. Когда полиция прибыла на место, заявительница показала разбитые окна, в доме находились испуганные дети", – говорится в сообщении.

В ходе розыскных действий похожую по описанию женщину увидели в маршрутном такси. Ею оказалась 30-летняя жительница города.

Во время проверки у нее нашли пистолет и патроны к нему.

Женщину передали следователям Приморского отделения полиции.

 

 

Напомним, ранее в Киеве мужчине пришлось отстреливаться от соседей, которые кинулись его избивать.

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Теги: женщины, оружие, фото, стрельба, полиция, Мариуполь
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Источник: korrespondent.net

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