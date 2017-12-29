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В декабре порты Крыма посетили 26 судов-нарушителей

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В порты Крыма незаконно заходило 25 судов под флагом Российской Федерации.
С 1 декабря 2017 года по 1 января 2018 года зафиксирован заход 26 грузовых судов в порты Крыма
С 1 декабря 2017 года по 1 января 2018 года зафиксирован заход 26 грузовых судов в порты Крыма
mtot.gov.ua

С 1 декабря 2017 года по 1 января 2018 года зафиксирован заход 26 грузовых судов-нарушителей в порты оккупированного Крыма. Об этом в четверг, 4 января, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, уточняя, что это данные по судам, в которых работает система автоматической идентификации (Automatic Identification System).

По данным ведомства, 25 судов были под флагом Российской Федерации и 1 судно – под флагом Республики Сьерра-Леоне. В целом они совершили 82 захода в порты Керчи, Севастополя и Феодосии.

На рейде в акватории портов, используемых для стоянки судов, были зафиксированы корабли Республики Молдова, Мальты, Того, Палау, Федерации Сент-Кристофер и Невис и Союза Коморских Островов.

Напомним, в ноябре в порты Крыма зашли 25 грузовых судов-нарушителей.

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Теги: Крым, судно, корабли, порт, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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