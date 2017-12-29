В Макеевке пьяный сепаратист повредил авто ОБСЕ

Мужчина ударил ногой по пластиковой решетке радиатора автомобиля миссии.

В Макеевке Донецкой области в среду, 3 января, сепаратист в состоянии алкогольного опьянения повредил автомобиль СММ ОБСЕ. Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном в четверг, 4 января.

"Находясь в Макеевке, члены патруля миссии видели двух мужчин, которые, очевидно, были в состоянии опьянения и утверждали, что являются членами ДНР. Один из мужчин, агрессивно выражаясь, подошел к команде СММ. Вскоре после этого наблюдатели видели, что тот самый мужчина ударил ногой по пластиковой решетке радиатора автомобиля миссии, который был припаркован в 10-15 м от их позиции", – говорится в сообщении.

Автомобиль получил незначительные повреждения.

Наблюдатели сразу же покинули этот район.

Напомним, ранее сообщалось, что ОБСЕ зафиксировала на Донбассе существенное увеличение числа взрывов.