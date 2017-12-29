Налоговики обыскали офис Киевстара

Обыск в офисе оператора касался производства по неуплате около 2,4 миллиарда.

В офис Киевстара в Киеве пришла с обыском налоговая полиция. Об этом президент компании Петр Чернышев сообщил в соцсети Facebook в четверг, 4 января.

"Сегодня утром к нам в главный офис пришло около трех десятков налоговых полицейских. Проникли через охрану всей вот такой бригадой, просто раздвинув наш турникет, и предъявили нам постановление Шевченковского районного суда Киева о разрешении провести обыск нашего офиса", – написал он.

Чернышев уточнил, что налоговики пришли без оружия и без масок, но в их составе "пришли сразу четыре налоговых майора".

"Что же они ищут в таком большом составе? Три договора, заключенных очень давно еще прошлым руководством компании и уже прекративших действие, и пару десятков дополнительных документов к ним", – добавил Чернышев.

Он напомнил, что уже почти 2 года идет суд Киевстара с Государственной фискальной службой, которая считает, что оператор недоплатил в казну Украины почти 1,5 млрд грн.

"Мы считаем, что это дело придумано, так как компания всегда исправно и в полном объеме перечисляет все налоги и сборы в бюджет страны. Не зря нас регулярно называют налогоплательщиком №1 в отрасли связи и одним из самых крупнейших налогоплательщиков страны", – заявил Чернышев.

Вскоре пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталья Непряхина сообщила, что обыск в офисе оператора Киевстар касался производства по неуплате им около 2,4 миллиарда гривен налогов.

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС провели его "с целью отыскания и изъятия документов, имеющих объективное значение в уголовном производстве".



"Проведен обыск во исполнение постановления следственного судьи от 3 января 2018 года, принятого по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства следователя, согласованного процессуальным руководителем – прокурором Генеральной прокуратуры", – отметила Непряхина.



"Во время проведения обыска в соответствии с изменениями в Уголовно-процессуальном кодексе применялась видеозапись", – добавила она.

Напомним, компанию Киевстар обвинили в уклонении от уплаты налогов.