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В Запорожье священник на похоронах отказался отпевать ребенка

Комментариев: 1
Запорожский священник отказался отпевать погибшего 2-летнего малыша.
Священник отказался отпевать погибшего ребенка
Священник отказался отпевать погибшего ребенка
Вгороде

Запорожский священник во время похорон отказался отпевать погибшего 2-летнего малыша, на которого упал самоубийца, из-за того, что ребенка крестили в Киевском патриархате. Об инциденте ForPost рассказал отец ребенка Роман Полищук.

Отмечается, что сам священник Евгений Молчанов представляет Московский патриархат.

По словам священника, его отказ во время процессии вызвал недовольство присутствующих. Отец погибшего ребенка якобы даже ударил его. Священник передал свои извинения родителям. Он добавил, что молится за погибшего ребенка дома, а в церкви нельзя, поскольку для МП такие прихожане формально считаются некрещенными.

Семья обратилась в ближайшую церковь (имени Иоанна Кронштатского), но там по тем же причинам ответили отказом.

"Священники просто закрыли двери перед ними и попросили покинуть территорию церкви", – цитирует издание отца ребенка.

В итоге родители трагически погибшего малыша обратились в церковь Святого Николая, где крестили ребенка, там и совершили обряд отпевания.

Похороны организовывало бюро. Там пояснили, что это первый инцидент с отказом. В городе присутствует только две церкви КП, поэтому большинство горожан крестили священники МП.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске пьяный священник устроил аварию.

 

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Теги: Запорожье, священник, киевский патриархат, московский патриархат, похорон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
transiver11    04.01.2018, 23:38
Оценка:  +5
transiver11
Попы МП завжди дiлили людей на своих та чужих!
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