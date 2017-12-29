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В Симферополе обыскали крымских татар

Комментариев: 1
Обыск начался около 6 часов утра.
У крымских татар снова обыски
У крымских татар снова обыски

Утром в пятницу, 5 января, в Симферополе прошли обыски у крымских татар. Об этом сообщает Крымская солидарность в соцсети Facebook.

Обыски прошли по двум адресам в районе Леси Украинки: на улице Усадебная (Марковича), 34 и улице Туристов, 49.

“Обыск начался в районе 6 часов утра. Оба домовладения принадлежат родным сёстрам: Кантемирова Хатидже Алимовна и Базирова Зера Алимовна“, – сообщили активисты.  

Причина обысков, а также то, кто их проводил, пока неизвестны.

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Напомним, в декабре 2017 года в Симферополе российские силовики провели обыск у крымскотатарского активиста Фазила Ибраимова.

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Теги: Крымские татары, Крым, обыск, аннексия Крыма
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Комментариев (1)
Интeллігент    05.01.2018, 09:47
Оценка:  +1
Интeллігент
Шо, усех???
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