День сурка в Украине наступил рекордно рано

Из-за аномально теплой зимы День сурка в Николаевском зоопарке наступил в рекордно рано.

“Аномально теплая зима не только продлила период цветения хризантем и гвоздик, не только вызвала раннее пробуждение ростков первоцветов, но и разбудила сурков, живущих в Николаевском зоопарке. 3 января работники зоопарка заметили, что сурки уже раскупорили вход в нору, где они проводят большую часть времени, а это означает, что зверьки уже проснулись!“, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что летом сурки залегли в спячку тоже довольно рано – 14 июня, сказалась очень сухая и жаркая погода. Такого раннего пробуждения - 3 января – сотрудники зоопарка не помнят. Для сравнения, в 2017 году сурки проснулись 22 февраля, почти на два месяца позже.

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Напомним, теплая погода в Украине по прогнозам не изменится до Рождества. Декабрь в Киеве стал одним из самых теплых за 136 лет.

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