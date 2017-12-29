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День сурка в Украине наступил рекордно рано

Комментариев: 1
В 2018-ом сурки в Николаевском зоопарке проснулись почти на два месяца раньше, чем в прошлом году.
В прошлом году сурки проснулись 22 февраля
В прошлом году сурки проснулись 22 февраля
facebook.com/nikolaevsky.zoopark

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Из-за аномально теплой зимы День сурка в Николаевском зоопарке наступил в рекордно рано.

Об этом сообщает пресс-служба зоопарка в Facebook.

“Аномально теплая зима не только продлила период цветения хризантем и гвоздик, не только вызвала раннее пробуждение ростков первоцветов, но и разбудила сурков, живущих в Николаевском зоопарке. 3 января работники зоопарка заметили, что сурки уже раскупорили вход в нору, где они проводят большую часть времени, а это означает, что зверьки уже проснулись!“, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что летом сурки залегли в спячку тоже довольно рано – 14 июня, сказалась очень сухая и жаркая погода. Такого раннего пробуждения - 3 января – сотрудники зоопарка не помнят. Для сравнения, в 2017 году сурки проснулись 22 февраля, почти на два месяца позже.

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Напомним, теплая погода в Украине по прогнозам не изменится до Рождества. Декабрь в Киеве стал одним из самых теплых за 136 лет.

20 декабря в Мелитополе и Запорожье зацвели розы и сирень. А на Новый год в Винницкой области расцвели подснежники, местные жители их продают.

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Теги: зоопарк, животные, День сурка, сурок, Николаев, погода, аномальнотеплая зима
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Комментариев (1)
Коцман_Бобза    05.01.2018, 11:13
Оценка:  0
Коцман_Бобза
Просто у сурка бессонница.
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