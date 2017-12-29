Главврача львовской больницы из-за смерти ребенка лишат стипендии

12 летний мальчик умер из-за неправильного диагноза. Врачей признали виновными.

Врачи провели две операции, но спасти ребенка не смогли zaxid.net

Во Львовской области главного врача Жидачевской райбольницы Богдана Бойчука лишат двухлетней президентской стипендии после смерти 12-летнего мальчика, который в июне умер за неправильного диагноза.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Отец мальчика заявил, что местные медики диагностировали отравление и тепловой удар, в то время, как врачи во Львове обнаружили у ребенка тромбоз аорты, который привел к омертвению кишечника. Врачи провели две операции, однако спасти ребенка не смогли.

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Комиссия Минздрава подтвердила, что именно непрофессиональные действия медиков вызвали смерть 12-летнего Романа Кулака. Материалы экспертизы приобщили к уголовному производству, которое расследуют в Нацполиции.

На заседании конкурсной комиссии МОЗ Украины, было принято решение отозвать представление о назначении госстипендии Бойчуку. Кроме того был рассмотрен вопрос об отзыве кандидатуры главного врача Жидачевской ЦРБ из перечня лиц выдающихся деятелей здравоохранения.

Напомним, 8 декабря 2017 года экспертная комиссия МОЗ признала врачей Жидачевской районной больницы виновными в смерти 12-летнего мальчика Романа Кулака. 24 июля в Мариуполе Донецкой области на приеме у стоматолога умер 2-летний мальчик.