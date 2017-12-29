Главврача львовской больницы из-за смерти ребенка лишат стипендии
Во Львовской области главного врача Жидачевской райбольницы Богдана Бойчука лишат двухлетней президентской стипендии после смерти 12-летнего мальчика, который в июне умер за неправильного диагноза.
Об этом сообщает Zaxid.net.
Отец мальчика заявил, что местные медики диагностировали отравление и тепловой удар, в то время, как врачи во Львове обнаружили у ребенка тромбоз аорты, который привел к омертвению кишечника. Врачи провели две операции, однако спасти ребенка не смогли.
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Комиссия Минздрава подтвердила, что именно непрофессиональные действия медиков вызвали смерть 12-летнего Романа Кулака. Материалы экспертизы приобщили к уголовному производству, которое расследуют в Нацполиции.
На заседании конкурсной комиссии МОЗ Украины, было принято решение отозвать представление о назначении госстипендии Бойчуку. Кроме того был рассмотрен вопрос об отзыве кандидатуры главного врача Жидачевской ЦРБ из перечня лиц выдающихся деятелей здравоохранения.
Напомним, 8 декабря 2017 года экспертная комиссия МОЗ признала врачей Жидачевской районной больницы виновными в смерти 12-летнего мальчика Романа Кулака. 24 июля в Мариуполе Донецкой области на приеме у стоматолога умер 2-летний мальчик.