Ляшко за 300 тысяч купил землю под Киевом

Депутат внес соответствующие изменения в декларацию.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко купил земельный участок в Киевской области за 300 тысяч гривен. Общая площать составляет 544 кв м.

Соответствующие изменения народный депутат внес в имущественное положение Единого государственного реестра деклараций.

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В Е-декларации указано, что 20 декабря 2017 года Олег Ляшко получил право собственности на соответствующий объект, оценочная стоимость которого - 300,288 тысяч гривен. Продавцом участка указан Валентин Савицкий.

Согласно открытым источникам, Валентин Савицкий - народный депутат Верховной Рады ІV созыва. Во времена президентства Виктора Януковича Савицкий возглавлял Общественный совет при Министерстве экологии и природных ресурсов.

В декларации за 2016 год Олег Ляшко указал, что с 2015 года арендует часть жилого дома общей площадью 357,1 кв м у Савицкого Артема Валентиновича в Козине Обуховского района.

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Ранее по ошибке журналиста Корреспондент.net сообщалось, что народный депутат Олег Ляшко за 300 тыс. грн купил дом под Киевом. Эта информация не соответствует действительности. Редакция приносит извинения за публикацию недостоверной информации.

Напомним, 25 октября главный “радикал“ Украины, народный депутат Олег Ляшко заявил, что выиграл в лотерею 571 тысячу гривен. Позднее Ляшко заявил, что выиграл полмиллиона гривен не в лотерее, а благодаря удачным ставкам на футбольные матчи. Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило о проверке декларации Ляшка.