Двух киевлянок задержали по подозрению в торговле людьми

Украинкам за предоставление интимных услуг иностранцам обещали до 5 тысяч евро в месяц.

В аэропорту Киев (Жуляны) задержали двух украинок, которые переправляли в Грецию девушек с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов.

По его словам, двух киевлянок, одна из которых проживает в Греции с 2013 года, задержали “на горячем“, во время прохождения контроля.

Читай также: В аэропорту Борисполь задержали торговца девушками “С целью заработка легких денег они организовали и разработали преступную схему. Переправляли через государственную границу Украины молодых девушек 18-20 лет, которые находились в трудном материальном положении. Там за предоставление различных интимных услуг иностранцам им обещали до 5 тысяч евро в месяц, а также бесплатное проживание“, - написал Ценов на своей странице в Facebook. “С целью заработка легких денег они организовали и разработали преступную схему. Переправляли через государственную границу Украины молодых девушек 18-20 лет, которые находились в трудном материальном положении. Там за предоставление различных интимных услуг иностранцам им обещали до 5 тысяч евро в месяц, а также бесплатное проживание“, - написал Ценов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в реальности украинки попадали в нечеловеческие условия, к ним применялось физическое и моральное насилие, устанавливались огромные штрафы, “которые постепенно втягивали в долговую кабалу“.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По факту торговли людьми открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

Напомним, 13 ноября в Николаевской области был задержан школьный учитель хореографии, который организовал международный канал по продаже украинок за границу в сексуальное рабство. 29 декабря в Харькове правоохранители задержали 29-летнего гражданина Азербайджана и 33-летнего гражданина Турции по подозрению в вовлечении в проституцию 25 молодых женщин.