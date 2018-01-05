Минздрав хочет отменить разрешения для знахарей и целителей

Минздрав также планирует упразднить все выданные ранее разрешения на занятие целительством, поскольку они создают потенциальную опасность для людей.

Министерство здравоохранения инициирует отмену специальных разрешений на занятие народной медициной. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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“Регламентация работы целителей, практикующих народную или альтернативную медицину не может относиться к компетенции министерства, поскольку такая практика не соответствует современным медицинским научным знанием. Поэтому Минздрав Украины предлагает отменить специальное разрешение на занятие народной медициной (целительством) путем отмены статьи 74 “Основ законодательства Украины о здравоохранении“, - говорится в сообщении.

Соответствующий законопроект сейчас находится на общественном обсуждении.

“Процедура “экспертизы” целителей, что сейчас предусмотрена законодательством, определяет, что целитель должен предоставить обоснование метода лечения, который он хочет применять. В то же время подавляющее большинство методов альтернативной и народной медицины базируются на идеях, противоречащих современной научной картине мира и медицинской науке“, - отмечают в Минздраве.

Напомним, в конце декабря глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как Украина перейдет на платную медицину.

