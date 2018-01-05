Минздрав хочет отменить разрешения для знахарей и целителей
Министерство здравоохранения инициирует отмену специальных разрешений на занятие народной медициной. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
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“Регламентация работы целителей, практикующих народную или альтернативную медицину не может относиться к компетенции министерства, поскольку такая практика не соответствует современным медицинским научным знанием. Поэтому Минздрав Украины предлагает отменить специальное разрешение на занятие народной медициной (целительством) путем отмены статьи 74 “Основ законодательства Украины о здравоохранении“, - говорится в сообщении.
Соответствующий законопроект сейчас находится на общественном обсуждении.
“Процедура “экспертизы” целителей, что сейчас предусмотрена законодательством, определяет, что целитель должен предоставить обоснование метода лечения, который он хочет применять. В то же время подавляющее большинство методов альтернативной и народной медицины базируются на идеях, противоречащих современной научной картине мира и медицинской науке“, - отмечают в Минздраве.
Напомним, в конце декабря глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как Украина перейдет на платную медицину.