Во Львове водитель фуры помог украсть свой груз

Кирпич решили украсть еще до приезда грузовика на строительство.

Во Львове на улице Гната Хоткевича двое мужчин украли кирпич с грузовика, сложив его в микроавтобус, который стоял рядом. Фото и видео инцидента на своей странице в Facebook опубликовала местная жительница Людмила Дунец.

Кража произошла еще до приезда на строительство.

"По одному слою из 15 поддонов – вот и получится минус один поддон. Кругленькая сумма, а на стройке никогда не будут перечислять. Поэтому то и получается все втридорога, потому что еще не начали строить, а потери и недостачи уже есть", – написала жительница Львова.

Судя по опубликованному видео, в краже участвовал водитель фуры.

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Как сообщал Корреспондент.net, ранее в магазине Львова задержали киевлянку, которая украла 220 "киндеров" на сумму более семи тысяч гривен.

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