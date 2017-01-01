Во Львове водитель фуры помог украсть свой груз
Во Львове на улице Гната Хоткевича двое мужчин украли кирпич с грузовика, сложив его в микроавтобус, который стоял рядом. Фото и видео инцидента на своей странице в Facebook опубликовала местная жительница Людмила Дунец.
Кража произошла еще до приезда на строительство.
"По одному слою из 15 поддонов – вот и получится минус один поддон. Кругленькая сумма, а на стройке никогда не будут перечислять. Поэтому то и получается все втридорога, потому что еще не начали строить, а потери и недостачи уже есть", – написала жительница Львова.
Судя по опубликованному видео, в краже участвовал водитель фуры.
Cмотрите фотогалерею: Во Львове водитель фуры помог украсть свой груз
Как сообщал Корреспондент.net, ранее в магазине Львова задержали киевлянку, которая украла 220 "киндеров" на сумму более семи тысяч гривен.