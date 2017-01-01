Грузинский легион вышел из состава бригады ВСУ

Командир бригады Алексей Майстренко якобы намеревается депортировать раненых бойцов прямо из госпиталя.

Бойцы военного подразделения Грузинский национальный легион заявили о выходе из состава 54-й отдельной механизированной бригады (ОМБр). Об этом сообщает пресс-служба легиона на своей странице в Facebook.

Отмечается, что подразделение полным составом покинуло бригаду еще 20 декабря.

Согласно сообщению, такое решение было принято в связи с "некомпетентностью командира бригады Алексея Майстренко и его незаконных приказов". Речь идет об "операции 16 декабря", при которой были ранены 11 бойцов. При этом детали операции пока не разглашаются.

"Проблема состоит в том, что командир 54 бригады пытается депортировать прямо из военного госпиталя раненых бойцов Грузинского легиона, которые могут рассказать правду о незаконных приказах и действиях командира Майстренко и его приближенных", – говорится в сообщении.

Как сообщал Корреспондент.net, Грузинский национальный легион был основан в 2014 году. С 24 февраля 2016 года легион находился в составе ВСУ. Это был первый случай в истории Украины, когда иностранцы официально были приняты в армию.

Первый военный билет был выдан командиру легиона, гражданину Грузии – Мамуке Мамулашвили. Он заявлял, что в подразделение будут принимать добровольцев из США.

При этом Грузия разрешила согражданам воевать на стороне украинской армии.