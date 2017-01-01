В Украине обещают потепление и сильную облачность

На Прикарпатье потеплеет до +12°.

Дождь пройдет в западных и северных областях КиевПравда

По всей Украине в субботу, 6 января, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на своей странице в Facebook.

Сообщается, что ночью и утром местами сохранится туман.

"6 января в Украине облачно с прояснением. В большинстве западных, днем и в северных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/сек. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла, на юге страны и Прикарпатье местами 9-12° тепла", - говорится в сообщении.

В Киеве ночью и утром без существенных осадков, туман; днем небольшой дождь. Температура ночью +1..3°, днем около 5° тепла.

Во Львове в субботу слегка дождливо. Ночью +1..3°, днем около 10°.

В Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях ночью ожидается около 1°, а днем воздух прогреется до 4°.

В Одессе 6 января без существенных осадков. Местами туман. Температура ночью +1..3°, днем 8..10°.

В Днипре завтра без существенных осадков. Местами вероятен туман. Температура ночью 0..+2°, днем 5..7°.

В Харьковской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях суббота пройдет без существенных осадков. Местами туман. Ночью 0..+2°, днем 4..6°.

В Карпатах ночью 6 января будет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер порывистый, ночью и утром местами туман. Температура ночью -2..+3°, днем +1..6°.

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Как сообщалось, в Украине теплеет быстрее, чем в среднем по планете.