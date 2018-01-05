На Донбассе налоговики изъяли сигареты на девять миллионов

Налоговая милиция провела обыск в филиале компании по оптовой торговле табачными изделиями.

В Донецкой области налоговая милиция Фантом изъяла у одной из компаний партию сигарет на сумму почти в 9 млн гривен за неуплату налогов. Об этом сообщает Управление оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Государственной фискальной службы в области.

Отмечается, что налоговики провели обыск в одном из филиалов компании по оптовой торговли табачными изделиями.

"В ходе обыска в складских помещениях обнаружено 452 тысячи пачек сигарет с фильтром в ассортименте, оклеенных марками акцизного налога, полученными для маркировки иного вида табачных изделий, облагаемых по меньшим ставкам, вследствие чего занижено налоговое обязательство по акцизному налогу на сумму свыше 3,5 млн гривен", – говорится в сообщении.

Общая стоимость товара, который был изъят, составляет 8,7 млн грн. На данный момент продолжается досудебное расследование.

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Как сообщал Корреспондент.net, ранее в одном из портов Одесской области нашли контейнер с большой партией нелегальных сигарет на сумму 15 млн гривен.

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