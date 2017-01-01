За сутки в зоне АТО было зафиксировано два обстрела

Оба обстрела прошли в районе шахты Бутовка.

В зоне боевых действий на Донбассе 5 января были зафиксированы два обстрела позиций ВСУ. Об этом сообщает штаб АТО.

Отмечается, что утром сепаратисты стреляли из пулеметов, а в обед накрыли позиции украинских бойцов минами.

"На Донецком направлении на рассвете сепаратисты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинских военных вблизи шахты Бутовка, а в полдень выпустили в этом же районе 6 мин калибра 82-мм", - сообщает штаб АТО.

Подчеркивается, что украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

На других участках нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Накануне сообщалось, что позиции ВСУ обстреляли из минометов.

Ранее, 3 декабря, подразделения сепаратистов пять раз обстреляли позиции сил АТО.