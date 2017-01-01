Нацсовет разберется с телеканалами за нарушения в новогоднюю ночь

На ближайшее заседание Нацсовет готовит "разбор полетов" по разным случаям.

В украинском телеэфире в новогоднюю ночь были зафиксированы нарушения требований закона о языковых квотах на телевидении. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания собирается устроить по ним "разбор полетов". Об этом в эфире 5 канала заявил председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко

По словам главы Нацсовета, нарушения норм закона и морали допустили многие телеканалы.

"Было разжигание вражды через сексизм… Был ведущий, который в почти пьяном состоянии высказывал свои мысли", - рассказал Артеменко в эфире "5 канала".

Также, по его словам, новогодняя ночь на телеканалах вскрыла ряд законодательных коллизий, которые не решить без участия Верховной Рады.

Эту коллизию Артеменко описал на примере фильма Ирония судьбы: в кинокартине снимались люди из "черного списка", но с другой стороны фильм был снят до 1991 года и не подпадает под законодательный запрет. "Есть коллизия законов, и парламент должен сказать, какой из законов имеет приоритет", - разъяснил глава Нацсовета.

Ранее в Нацсовете заявляли, что украинские телеканалы перевыполняют закон о квотах на украиноязычный контент.

Напомним, ранее ряду радиостанций разрешили не увеличивать квоту украиноязычных песен.