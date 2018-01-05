Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Одессе закроют генконсульство Беларуси

Комментариев: 4
Дипломатическое представительство должно быть закрыто до 23 февраля.
Генконсульство Беларуси в Одессе
Генконсульство Беларуси в Одессе
Посольство Беларуси в Украине

Генеральное консульство Беларуси в Одессе будет закрыто. Об этом сообщается на сайте Совета Министров Беларуси.

Дипломатическое представительство закрывается в связи с постановлением правительства Беларуси от 4 января 2018 года. Генконсульство должно быть закрыто до 23 февраля.

"Министерству иностранных дел поручено принять необходимые меры по закрытию генконсульства. Постановление Совета Министров от 9 марта 2011 года №288 "Об открытии генерального консульства Республики Беларусь в г. Одессе (Украина)" признано утратившим силу", – говорится в сообщении.

Отметим, что генеральное консульство Беларуси в Одессе работало с 2011 года.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Беларуси приостановили проверку похищения украинца Павла Гриба. До получения ответов от российских силовиков такая проверка проводиться не будет.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Беларусь, Одесса, МИД, консульство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Колишній-східняк    05.01.2018, 22:10
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Должно быть закрыто до 23 февраля? Дню Красной Армии посвящается?
Ласточка94    05.01.2018, 21:02
Оценка:  -1
Ласточка94
Одесса это просто не переживет. Думаю, что с такими странами как Россия, Беларусь, Казахстан, Армения..надо до минимума свести дипломатические отношения из-за голосования по Крыму на стороне РФ.
Светлана    05.01.2018, 21:51
Оценка:  -2
Светлана
Смотри,чтобі єтот минимум не обернулся полной изоляцией...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь