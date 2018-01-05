В Одессе закроют генконсульство Беларуси

Дипломатическое представительство должно быть закрыто до 23 февраля.

Генконсульство Беларуси в Одессе Посольство Беларуси в Украине

Генеральное консульство Беларуси в Одессе будет закрыто. Об этом сообщается на сайте Совета Министров Беларуси.

Дипломатическое представительство закрывается в связи с постановлением правительства Беларуси от 4 января 2018 года. Генконсульство должно быть закрыто до 23 февраля.

"Министерству иностранных дел поручено принять необходимые меры по закрытию генконсульства. Постановление Совета Министров от 9 марта 2011 года №288 "Об открытии генерального консульства Республики Беларусь в г. Одессе (Украина)" признано утратившим силу", – говорится в сообщении.

Отметим, что генеральное консульство Беларуси в Одессе работало с 2011 года.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Беларуси приостановили проверку похищения украинца Павла Гриба. До получения ответов от российских силовиков такая проверка проводиться не будет.