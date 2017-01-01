СБУ снова вызвала Саакашвили на допрос – адвокат

Допрос должен состояться в ближайшую среду – 10 января.

Служба безопасности Украины во второй раз вызвала лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили на допрос. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката политика Руслана Чорнолуцкого.

"Саакашвили получил повестку. Он должен 10 января на 11.00 явиться на допрос в Главное управление Службы безопасности Украины в городе Киеве", – сказал адвокат.

Чорнолуцкий также добавил, что на 29 января назначено рассмотрение иска Саакашвили к президенту Петру Порошенко о незаконности лишения гражданства Украины в Кассационном суде в составе Верховного суда.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее СБУ вызвала Саакашвили на допрос 26 декабря. Однако политик не явился. Тогда Чорнолуцкий пояснил, что его подзащитному поступили повестки о допросе и о взятии образцов для экспертизы. По словам адвоката, проведение одновременно этих следственных действий незаконно.