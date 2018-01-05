В Черное море вошел американский эсминец Carney

Все системы вооружения корабля управляются единой системой Иджис.

Американский эсминец USS Carney DDG64 зашел в Черное море. Он стал первым кораблем стран НАТО, посетившим черноморский регион в 2018 году.

Об этом сообщает Думская, отмечая, что вероятно эсминец зайдет в гавань Одессы.

"Carney относится к раннему типу эсминцев типа Арли Берк и несет стандартное для таких кораблей вооружение, включая 96 пусковых установок для различного типа ракет, включая Томагавки, Стандарты и Асроки", – пишет издание.

Также Carney оснащен единой системой ПРО Иджис.

В июле 2017 года этот корабль гостил в Одессе и принимал участие в международных учениях Си Бриз-2017. Во время проведения учений на борту корабля побывал президент Петр Порошенко.

Как сообщал Корреспондент.net, в мае 2017 года эсминец Carney находился в Балтийском море. Тогда в СМИ появилась информация, что из-за американского корабля в Санкт-Петербурге был отменен военно-морской парад в честь 9 мая.