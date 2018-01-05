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В Черное море вошел американский эсминец Carney

Комментариев: 1
Все системы вооружения корабля управляются единой системой Иджис.
Моряки на борту эсминца Carney
Моряки на борту эсминца Carney
c6f.navy.mil

Американский эсминец USS Carney DDG64 зашел в Черное море. Он стал первым кораблем стран НАТО, посетившим черноморский регион в 2018 году.

Об этом сообщает Думская, отмечая, что вероятно эсминец зайдет в гавань Одессы.

"Carney относится к раннему типу эсминцев типа Арли Берк и несет стандартное для таких кораблей вооружение, включая 96 пусковых установок для различного типа ракет, включая Томагавки, Стандарты и Асроки", – пишет издание.

Также Carney оснащен единой системой ПРО Иджис.

В июле 2017 года этот корабль гостил в Одессе и принимал участие в международных учениях Си Бриз-2017. Во время проведения учений на борту корабля побывал президент Петр Порошенко.

Как сообщал Корреспондент.net, в мае 2017 года эсминец Carney находился в Балтийском море. Тогда в СМИ появилась информация, что из-за американского корабля в Санкт-Петербурге был отменен военно-морской парад в честь 9 мая.

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Теги: США, НАТО, Черное море, корабль, эсминец
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЛюблюУкраину    05.01.2018, 23:40
Оценка:  -1
ЛюблюУкраину
надо походить у берегов Севастополя, чтобы "россияне" очухались после новогодней пьянки
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