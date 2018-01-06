За год в армию РФ призвали около пяти тысяч крымчан - правозащитница

На полуострове начали возбуждать уголовные дела об уклонении от службы в российской армии.

Член Крымской правозащитной группы Ирина Седова сообщила 5 января в эфире Крым.Реалии , что по состоянию на конец 2017 года на срочную службу в российскую армию призвали около пяти тысяч жителей аннексированного Крыма.

Она отметила, что на полуострове начали возбуждать уголовные дела об уклонении от службы в российской армии, а на учет "массово ставят и школьников, и студентов".

Седова также указала, что сотрудники крымских военкоматов находят в соцсетях выехавших на материковую Украину молодых людей и угрожают им розыском.

"В самом Крыму призыв в армию выставляют как праздник, и многие обманываются, а потом страдают от невыносимых условий", – подчеркнула правозащитница.