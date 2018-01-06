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За год в армию РФ призвали около пяти тысяч крымчан - правозащитница

Комментариев: 6
На полуострове начали возбуждать уголовные дела об уклонении от службы в российской армии.
Призывники
Призывники
mil.ru
 
Член Крымской правозащитной группы Ирина Седова сообщила 5 января в эфире Крым.Реалии, что по состоянию на конец 2017 года на срочную службу в российскую армию призвали около пяти тысяч жителей аннексированного Крыма. 

Она отметила, что на полуострове начали возбуждать уголовные дела об уклонении от службы в российской армии, а на учет "массово ставят и школьников, и студентов". 

Седова также указала, что сотрудники крымских военкоматов находят в соцсетях выехавших на материковую Украину молодых людей и угрожают им розыском.
 
"В самом Крыму призыв в армию выставляют как праздник, и многие обманываются, а потом страдают от невыносимых условий", – подчеркнула правозащитница.
 
 
Напомним, в ООН призвали РФ прекратить принуждать жителей аннексированного Крыма служить в российской армии.
Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Крым, армия, призыв, призывники
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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z-u-b    06.01.2018, 10:17
Оценка:  -1
z-u-b
может и на даун б ас их поедут а потом........
Интeллігент    06.01.2018, 08:54
Оценка:  -1
Интeллігент
Да это же просто кошмарище какой-то!
Да-а, при Яныке такого не было!
Letohradek    06.01.2018, 10:08
Оценка:  +2
Letohradek
Чушь какая-то! До побега Якуня из Украины, свинорусы не оккупировали Крым.
Letohradek    06.01.2018, 08:39
Оценка:  -1
Letohradek
... хоть камни с неба! Пох..
Колишній-східняк    06.01.2018, 05:36
Оценка:  0
Колишній-східняк
Поедут защищать Дальний Восток от китайской экспансии.
БРОКЕР2016    06.01.2018, 05:53
Оценка:  0
БРОКЕР2016
арктику от белых медведей
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