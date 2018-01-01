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На Рождество порядок будут охранять 18 тыс человек

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Среди полицейских будут взрывотехники и кинологи.
На Рождество усилят охрану правопорядка
На Рождество усилят охрану правопорядка
 
На Рождество безопасность и порядок возле храмов будут обеспечивать более 18 000 правоохранителей - полицейских и военнослужащих Национальной гвардии, сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, передает Украинская правда.
 
Он отметил, что среди полицейских будут взрывотехники и кинологи.
 
Кроме того, в рождественскую ночь улицы населенных пунктов и автодороги дополнительно будут патрулировать более 6000 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.
 
По предварительным данным, в праздничных богослужениях по случаю Рождества примут участие почти 5 миллионов граждан.
 
Наиболее массовые мероприятия пройдут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.
 
Напомним, ранее полицейские обследовали известные храмовые сооружения на наличие взрывоопасных предметов.
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Теги: праздники, Рождество, полиция, правоохранительные органы, взрывчатка, Национальная полиция
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Источник: korrespondent.net

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