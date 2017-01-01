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Сутки в АТО: Боевики обстреляли окрестности Луганского

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Боевики игнорируют праздничное перемирие.
Один украинский военный ранен
Один украинский военный ранен
mil.gov.ua

На Луганском направлении, поздно вечером, враг почти час вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО в районе Светлодарской дуги, применяя 120-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Десять мин этого калибра разорвались вблизи населенного пункта Луганское.

Боевики продолжают нарушать новогодне-рождественское перемирие на Донбассе. В результате обстрелов за последние сутки ранен один украинский военный.

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На Донецком направлении в первой половине суток захватчики сосредоточили свою огневую активность вблизи шахты Бутовка и обстреляли украинских защитников сначала из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, потом - с минометов калибра 82-мм.

Соблюдая договоренности о новогодне-рождественском перемирие, украинские военные огонь не открывали

Военный получивший ранение госпитализирован, угрозы жизни нет.

Напомним, 4 января сепаратисты два раза нарушили перемирие, в результате чего 1 военнослужащий ВСУ получил ранение.

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Теги: АТО, Луганское, боевики, обстрел, ВСУ, ранен
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