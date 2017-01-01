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Минздрав: эпидемии гепатита А в Украине нет

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В основном вспышки заболевания были связаны с несоблюдением мер профилактики.
Минздрав говорит, что с гепатитом все в порядке
Минздрав говорит, что с гепатитом все в порядке
РБК-Україна
 
В Министерстве здравоохранения Украины заявляют, что на территории государства эпидемии гепатита А нет.
 
"За 11 месяцев 2017 года в Украине зарегистрировали 29 вспышек вирусного гепатита А, показатели заболеваемости не превысили средних многолетних уровней", - говорится в заявлении ведомства.
 
В Минздраве отмечают, что в основном вспышки были связаны с несоблюдением мер профилактики и нарушением противоэпидемического режима на объектах, а также с несоблюдением правил личной гигиены самими больными.
 Рекомендации Минздрава
 
Комментируя вспышка гепатита А в Николаеве и области, где заболели 47 человек, из них - 6 детей, в Минздраве отметили: у большинства больных форма течения заболевания средней тяжести, у двух человек, в том числе у 1 ребенка - форма течения тяжелая.
 
 
"В стационаре остаются 35 человек. Три человека от госпитализации отказались. Эпидемиологическое расследование и лабораторные исследования питьевой воды продолжаются", - сообщили в Минздраве.
 
Как известно, в Николаевской области проводят расследование по факту массового заболевания людей гепатитом А.
 
По состоянию на 9:00 4 января в областной инфекционной больнице находились 33 пациента, из них диагноз был подтвержден у 16 человек. Еще 6 детей находились в областной детской инфекционной больнице, диагноз подтвержден у 1 ребенка.
 
В пресс-службе управления здравоохранения Николаевской ОГА уверяли, что эпидемии гепатита А в Николаеве нет, поскольку показатели заболеваемости находятся на уровне ниже среднего показателя по Украине.
 
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Теги: здравоохранение, Минздрав, эпидемия, гепатит, Николаевская область
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Источник: korrespondent.net

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