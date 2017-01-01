Минздрав: эпидемии гепатита А в Украине нет

В основном вспышки заболевания были связаны с несоблюдением мер профилактики.

Минздрав говорит, что с гепатитом все в порядке РБК-Україна

В Министерстве здравоохранения Украины заявляют, что на территории государства эпидемии гепатита А нет.

"За 11 месяцев 2017 года в Украине зарегистрировали 29 вспышек вирусного гепатита А, показатели заболеваемости не превысили средних многолетних уровней", - говорится в заявлении ведомства.

В Минздраве отмечают, что в основном вспышки были связаны с несоблюдением мер профилактики и нарушением противоэпидемического режима на объектах, а также с несоблюдением правил личной гигиены самими больными.

Рекомендации Минздрава

Комментируя вспышка гепатита А в Николаеве и области, где заболели 47 человек, из них - 6 детей, в Минздраве отметили: у большинства больных форма течения заболевания средней тяжести, у двух человек, в том числе у 1 ребенка - форма течения тяжелая.

"В стационаре остаются 35 человек. Три человека от госпитализации отказались. Эпидемиологическое расследование и лабораторные исследования питьевой воды продолжаются", - сообщили в Минздраве.

Как известно, в Николаевской области проводят расследование по факту массового заболевания людей гепатитом А.

По состоянию на 9:00 4 января в областной инфекционной больнице находились 33 пациента, из них диагноз был подтвержден у 16 человек. Еще 6 детей находились в областной детской инфекционной больнице, диагноз подтвержден у 1 ребенка.