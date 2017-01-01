В Киево-Печерской лавре мешали акции в честь погибшего мальчика

Акция #принесиляльку проходит под стенами храмов УПЦ Московского патриархата, чьи представители отказались отпевать ребенка.

Священник откинул одну из кукол от вход facebook.com/sergey.nuzhnenko

Во время акции #принесиляльку возле Киево-Печерской лавры неизвестный мужчина, вишедший из лавры, мешал фотокорреспонденту Радио Свобода, а священник откинул одну из кукол от входа.

Об этом корреспондент Сергей Нужненко написал на своей странице в Facebook.

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“Сегодня вечером снимал как люди приносят игрушки к Киево-Печерской лавре, одну из игрушек положили к центральному входу, через мгновение вышел священнослужитель и откинул игрушку подальше от входа, за ним вышло лицо, которое в грубой форме начало мешать снимать и угрожать разбить камеру“, - написал Нужненко.

Он добавил, что священник просил удалить фото, но извиняться за свои действия не стал.

Акцию #принесиляльку инициировал выходец из Запорожья, блогер Юрий Гудименко, который призвал украинцев приносить игрушки под стены храмов УПЦ Московского патриархата из-за того, что представители этой церкви отказались отпевать погибшего двухлетнего мальчика, который был крещен в церкви УПЦ Киевского патриархата.

В Киево-Печерской лавре противодействовали акции #принес... 0:00 / 00:30

Напомним, 5 января Митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука заявил, что священник действовал согласно церковным канонам. Представители УПЦ МП называют УПЦ КП “раскольниками“, поэтому не признают проведенный теми обряд крещения и приобщения человека к церкви.

1 января в Запорожье мужчина выбросился с восьмого этажа и упал прямо на двухлетнего мальчика. В результате оба скончались.