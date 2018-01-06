В Краматорске задержали парня, который совершил 27 поджогов
В Донецкой области полиция задержала 18-летнего жителя Краматорска, который поджигал дома и подъезды, после чего наблюдал за работой пожарных.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Краматорского отдела полиции.
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“Пожары устраивал 18-летний местный житель, обычно делал это с 13 до 21 часа. Попадая в подъезд, он разжигал костер на лестничной площадке, чердаке или в подвале. Как он позже признался, главной целью было наблюдение за пожаром. Если пламя угасало, то он возвращался и повторял попытку поджога“, - сообщили в полиции.
Злоумышленник всегда находился вблизи пожара и наблюдал за действиями людей и сотрудников ГосЧС.
В течение месяца парень совершил 27 поджогов. Стоит отметить, что в результате действий преступника никто не пострадал.
Задержанному грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, 5 января в Киеве в Оболонском районе сгорели три автомобиля марки Volkswagen, они принадлежали общественному формированию по охране общественного порядка и государственной границы Муниципальная полиция Киева. 2 января в Киеве мужчина убил собутыльника и поджег квартиру, заметая следы.