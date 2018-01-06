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В Краматорске задержали парня, который совершил 27 поджогов

Комментариев: 3
18-летнему жителю Краматорска грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
Злоумышленник всегда находился рядом при пожаре
Злоумышленник всегда находился рядом при пожаре
donetsk.dsns.gov.ua

В Донецкой области полиция задержала 18-летнего жителя Краматорска, который поджигал дома и подъезды, после чего наблюдал за работой пожарных.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Краматорского отдела полиции.

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“Пожары устраивал 18-летний местный житель, обычно делал это с 13 до 21 часа. Попадая в подъезд, он разжигал костер на лестничной площадке, чердаке или в подвале. Как он позже признался, главной целью было наблюдение за пожаром. Если пламя угасало, то он возвращался и повторял попытку поджога“, - сообщили в полиции.

Злоумышленник всегда находился вблизи пожара и наблюдал за действиями людей и сотрудников ГосЧС.

В течение месяца парень совершил 27 поджогов. Стоит отметить, что в результате действий преступника никто не пострадал.

Задержанному грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 5 января в Киеве в Оболонском районе сгорели три автомобиля марки Volkswagen, они принадлежали общественному формированию по охране общественного порядка и государственной границы Муниципальная полиция Киева. 2 января в Киеве мужчина убил собутыльника и поджег квартиру, заметая следы.

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Теги: Донецкая область, полиция, поджоги, преступник
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Комментариев (3)
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Via_dolorosa    06.01.2018, 17:37
Оценка:  0
Via_dolorosa
Какая тюрьма, там линия фронта почти за углом. Парню не хватает драйва и адреналина. Так нет препятствий патриотам. Будет минные поля разминировать.
Колишній-східняк    06.01.2018, 15:54
Оценка:  -1
Колишній-східняк
То были сатанисты, а это уже и огнепоклонник объявился. Куда идёт мир?
bertal    06.01.2018, 17:38
Оценка:  -2
bertal
Галутина, тебя он там давно ждет, и пекло тебе покажется раем,
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