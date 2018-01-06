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Министр Рева уехал на лечение в Израиль - СМИ

Комментариев: 19
По данным источников, министр заболел воспалением легких.
Министр Андрей Рева
Министр Андрей Рева

Министр соцполитики Андрей Рева улетел в Израиль на лечение воспаления легких, сообщает издание “Інформаційна Вінниччина“ со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, после праздников министр заболел воспалением легких и лечился в Винницкой городской клинической больницы №2. Но на днях ему стало хуже.

С осложнениями от болезни его повезли лечиться в клинику в Израиль. Получить официальные комментарии от Андрея Ревы или его пресс-службы пока не удалось.

Информацию прокомментировал вице-премьер Павел Розенко: “Я читал это в ФБ. Но прокомментировать не могу. Знаю точно, что он взял отпуск до 12 января. За пару дней до нового года я видел его. Он был вполне здоровым. Поэтому мне кажется что это фейк какой-то“.

Ранее Андрей Рева занимал должность заместителя мэра Винницы по вопросам медицины и социальной сферы. С апреля 2016 он возглавляет Министерство социальной политики Украины.

Напомним, что ранее Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что летал на медосбследование в Амстердам. Но видели его там на встрече с олигархом Юрием Коломойским.
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Теги: Израиль, лечение, министр, воспаление легких, минсоцполитики
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (19)
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seny    06.01.2018, 19:46
Оценка:  +2
seny
такой министр Нам не нужен! обожрался?! там и и оставайся! ГАНЬБА!
Leg40    06.01.2018, 18:46
Оценка:  +4
Leg40
тварь боится,что супрун не вылечит.покойся на святой земле
bimba09    06.01.2018, 18:05
Оценка:  +3
bimba09
Пусть там и остается. Министерство не почуствует, люди тоже.
bertal    06.01.2018, 17:44
Оценка:  +1
bertal
Завидуйте, скоро врачей в Украине воооообще не будет доступных, будете к яге на поклон ходить, если найдете
LisyonoK    06.01.2018, 16:54
Оценка:  +5
LisyonoK
А я в Украине лечусь.
LisyonoK    06.01.2018, 16:55
Оценка:  +7
LisyonoK
Наверно из-за того что много ем.
FPN    06.01.2018, 16:29
Оценка:  +5
FPN
Твари должны всю жизнь болеть!!!!
Coюзник    06.01.2018, 15:34
Оценка:  +9
Coюзник
От беда!!!! А слабо в районную поликлинику на прием к врачу пару часов в очерели по сидеть ...
i-Veselchak    06.01.2018, 16:31
Оценка:  +5
i-Veselchak
Не слабо,бабки девать некуда!)))
Котофунтик    06.01.2018, 14:59
Оценка:  +11
Котофунтик
Власть должна лечиться в своей стране!
Э+Є    06.01.2018, 17:41
Оценка:  +3
Э+Є
И не только лечиться! Все делать только в своей стране. Все чиновники долнжны быть невыездными. В противном случае для страны они ничего не сделают.
seny    06.01.2018, 14:19
Оценка:  +12
seny
жрал ооооочень много, больше, чем простые Украинцы!!! аж 3 подбородка у "умника"!
valtov    06.01.2018, 14:14
Оценка:  0
valtov
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Интeллігент    06.01.2018, 14:23
Оценка:  +4
Интeллігент
А Рева тут каким боком? Вам, батенька, необходимо внутричерепное клизмирование зелёнки .
Эсмарх! Заберите пациента в процедурный!
njkzy_c    06.01.2018, 14:28
Оценка:  0
njkzy_c
Пиши ещё шут,раскажи про мальчика в трусиках которого распяли биндеровцы
Интeллігент    06.01.2018, 14:31
Оценка:  0
Интeллігент
Это произойдёт после следующего стакана!
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