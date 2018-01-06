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В Черниговской области волчица напала на людей

Комментариев: 1
Животное уничтожили и собрали биологический материал для исследования на возможные заболевания.
Волчица напала на людей
Волчица напала на людей
Корреспондент
 
В Коропском районе Черниговской области волчица зашла в село и напала на местных жителей, сообщили в областной Госпродпотребслужбе.
 
Животное уничтожили и собрали биологический материал для исследования на возможные заболевания. Кроме агрессивной волчицы, также уничтожили кота и собак, которые контактировали с ней.
 
"Все пострадавшие получают квалифицированную помощь врачей, проводится дезинфекция мест контакта волчицы с окружающей средой", - говорится в сообщении ведомства.
 
Также сотрудники государственной службы запланировали провести прививки собак и животных, которые в этом будут нуждаться.
 
Напомним, ранее под Харьковом бешеный пес искусал шесть человек.
 
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Теги: бешенство, волки, Черниговская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
степовик    06.01.2018, 22:28
Оценка:  0
степовик
Це знак всім іродам і душогубам, що їх рано чи пізно покусають... Господи, помилуй!
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