В ВСУ прокомментировали скандал с Грузинским легионом
54-я Отдельная механизированная бригада ВСУ прокомментировала скандал, связанный с иностранными добровольцами Грузинского легиона.
Заявление 54-я ОМБр опубликовала на своей странице в Facebook.
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“Отдельного подразделения под названием Грузинский легион в составе 54-й Отдельной механизированной бригады никогда не существовало“, - сказано в заявлении ВСУ на счет выхода Грузинского легиона из состава бригады.
Десятки граждан других государств в 2016 году добровольно заключили контракт на прохождение военной службы в ВСУ, несколько десятков иностранцев несут службу в различных подразделениях 54-й ОМБр и имеют официальный статус военнослужащих ВСУ, отметила бригада.
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“Сейчас один из этих военнослужащих уволился из бригады по семейным обстоятельствам, четверо - уволены с военной службы по другим причинам, остальные иностранные граждане продолжают добросовестно нести службу в составе бригады на передовых позициях сил АТО“, - сказано в заявлении.
Также командование бригады уверяет, что все имущество, которое волонтеры передали добровольцам, "должным образом учтено, находится в бригаде и используется по назначению".
Напомним, 5 января бойцы военного подразделения Грузинский национальный легион заявили о выходе из состава 54-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) в связи с “некомпетентностью командира бригады Алексея Майстренко и его незаконных приказов“.