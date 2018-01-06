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В ВСУ прокомментировали скандал с Грузинским легионом

Комментариев: 3
Отдельного подразделения Грузинский легион "не существовало", поскольку бойцы имеют официальный статус военнослужащих ВСУ.
В ВСУ утверждают, что все добровольцы заключали контракт
В ВСУ утверждают, что все добровольцы заключали контракт
facebook.com/GeorgianNationalLegion

54-я Отдельная механизированная бригада ВСУ прокомментировала скандал, связанный с иностранными добровольцами Грузинского легиона. 

Заявление 54-я ОМБр опубликовала на своей странице в Facebook.

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“Отдельного подразделения под названием Грузинский легион в составе 54-й Отдельной механизированной бригады никогда не существовало“, - сказано в заявлении ВСУ на счет выхода Грузинского легиона из состава бригады.

Десятки граждан других государств в 2016 году добровольно заключили контракт на прохождение военной службы в ВСУ, несколько десятков иностранцев несут службу в различных подразделениях 54-й ОМБр и имеют официальный статус военнослужащих ВСУ, отметила бригада.

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“Сейчас один из этих военнослужащих уволился из бригады по семейным обстоятельствам, четверо - уволены с военной службы по другим причинам, остальные иностранные граждане продолжают добросовестно нести службу в составе бригады на передовых позициях сил АТО“, - сказано в заявлении.

Также командование бригады уверяет, что все имущество, которое волонтеры передали добровольцам, "должным образом учтено, находится в бригаде и используется по назначению".

Напомним, 5 января бойцы военного подразделения Грузинский национальный легион заявили о выходе из состава 54-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) в связи с “некомпетентностью командира бригады Алексея Майстренко и его незаконных приказов“.

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Теги: ВСУ, Грузинский легион, скандал
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Комментариев (3)
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bimba09    06.01.2018, 17:53
Оценка:  +4
bimba09
Честь и хвала людям, сражающимся за Украину, но для контрактников - это дело добровольное, никто не держит и популизм здесь неуместен.
nelci    06.01.2018, 22:44
Оценка:  -3
nelci
"никто не держит..."-это как- хочу воюю, хочу гуляю? Однако!
werytas    06.01.2018, 23:13
Оценка:  -1
werytas
В армии даже по контракту нет понятия "хочу воюю, хочу гуляю".Так что, nelci, вы заблуждаетесь. Там всё оговорено контрактом , это не пионерский лагерь.
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