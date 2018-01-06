Украинская сторона передала сепаратистам тела погибших

Передача тел происходила на КПВВ Станица Луганская.

Передача прошла без проблем скриншот из видео

В рамках гуманитарного проекта ВСУ Эвакуация 200 на КПВВ Станица Луганская состоялась передача тел погибших боевиков на временно оккупированную территорию.

Об этом сообщает в пресс-центр штаба АТО.

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В штабе уточнили, что передали останки погибших членов незаконных вооруженных формирований, которые в сентябре 2017 года были найдены поисковой группой гражданско-военного сотрудничества близ города Счастье.

Тела оккупантов были переданы в распоряжение родных для дальнейшего захоронения.

Напомним, в ноябре 2017 года один из наблюдателей ОБСЕ на Донбассе во время проведения передачи тел погибших бойцов ВСУ, пожал руку одному из боевиков ЛНР со словами “А-а, дорогой“. Позднее в ОБСЕ прокомментировали поступок наблюдателя.