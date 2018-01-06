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Украинская сторона передала сепаратистам тела погибших

Комментариев: 2
Передача тел происходила на КПВВ Станица Луганская.
Передача прошла без проблем
Передача прошла без проблем
скриншот из видео

В рамках гуманитарного проекта ВСУ Эвакуация 200 на КПВВ Станица Луганская состоялась передача тел погибших боевиков на временно оккупированную территорию.

Об этом сообщает в пресс-центр штаба АТО.

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В штабе уточнили, что передали останки погибших членов незаконных вооруженных формирований, которые в сентябре 2017 года были найдены поисковой группой гражданско-военного сотрудничества близ города Счастье.

Тела оккупантов были переданы в распоряжение родных для дальнейшего захоронения.

Напомним, в ноябре 2017 года один из наблюдателей ОБСЕ на Донбассе во время проведения передачи тел погибших бойцов ВСУ, пожал руку одному из боевиков ЛНР со словами “А-а, дорогой“. Позднее в ОБСЕ прокомментировали поступок наблюдателя.

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Теги: Донбасс, ВСУ, боевики, ОРДЛО, погибшие, передача, Станица Луганская
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Комментариев (3)
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степовик    06.01.2018, 22:38
Оценка:  +1
степовик
Що б там не було - а це наші, українські громадяни, хай і люди, які відмовились підкорятись нашій, діючий владі. Виходить ми від них відреклися получається? ... Нє, так це не робиться... Київський Чудотворче, помилуй нас грішних!
степовик    06.01.2018, 22:40
Оценка:  +1
степовик
Їх треба було поховати на нашій території ((( По суті весь цей перфоманс черговий раз говорить про зраду інтересів нашого народу у вищих ешелонах влади ((( Господи, помилуй нас грішних!
colavova    06.01.2018, 19:17
Оценка:  -4
colavova
ИхВЖЕнет
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