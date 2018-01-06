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Создание Антикоррупционного суда начнется в этом году - Порошенко

Комментариев: 2
Президент сказал, что деньги на Антикоррупционный суд в бюджете заложены, осталось только пройти все этапы одобрения закона.
Порошенко подчеркнул гарантии независимости НАБУ
Порошенко подчеркнул гарантии независимости НАБУ
president.gov.ua

В течение года должен быть дан старт созданию Антикоррупционного суда. Об этом написал президент Петр Порошенко в колонке изданию Новое время.

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По его словам, деньги в бюджете предусмотрены, но нужно пройти все этапы одобрения закона и формирования состава судей.

“События конца 2017-го показали, что антикоррупционная инфраструктура требует более активной защиты со стороны президента. Особо подчеркиваю гарантии независимости НАБУ. Считаю неприемлемыми любые формы давления на этот орган. Как со стороны политического истеблишмента, так и со стороны группы поддержки этого органа, которая агрессивно навязывает ему списки клиентов с политически окрашенными приговорами“, - написал Порошенко. 

Напомним, 27 декабря Неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International направила просьбу президенту Порошенко отозвать законопроект об Антикоррупционном суде и внести новый с учетом рекомендаций Венецианской комиссии. 

Позднее 28 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко назвал главные источники коррупции в Украине.

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Теги: Антикоррупционный суд, Порошенко
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Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
П    06.01.2018, 17:13
Оценка:  +4
П
В 2018 году начнет создаваться... И до?
bertal    06.01.2018, 17:30
Оценка:  +3
bertal
до апокалипса
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