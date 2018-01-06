Создание Антикоррупционного суда начнется в этом году - Порошенко

Президент сказал, что деньги на Антикоррупционный суд в бюджете заложены, осталось только пройти все этапы одобрения закона.

В течение года должен быть дан старт созданию Антикоррупционного суда. Об этом написал президент Петр Порошенко в колонке изданию Новое время.

Читай также: Директор Института агроэкологии арестован за взятку 500 тысяч долларов

По его словам, деньги в бюджете предусмотрены, но нужно пройти все этапы одобрения закона и формирования состава судей.

“События конца 2017-го показали, что антикоррупционная инфраструктура требует более активной защиты со стороны президента. Особо подчеркиваю гарантии независимости НАБУ. Считаю неприемлемыми любые формы давления на этот орган. Как со стороны политического истеблишмента, так и со стороны группы поддержки этого органа, которая агрессивно навязывает ему списки клиентов с политически окрашенными приговорами“, - написал Порошенко.

Напомним, 27 декабря Неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International направила просьбу президенту Порошенко отозвать законопроект об Антикоррупционном суде и внести новый с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

Позднее 28 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко назвал главные источники коррупции в Украине.