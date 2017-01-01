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Синоптики предупреждают о высокой лавинной опасности в Карпатах

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Гидрометцентр предупредил об опасности в горах.
В Карпатах могут сойти лавины
В Карпатах могут сойти лавины

Украинские синоптики предупреждают, что в Карпатах с 6 по 8 января, существует высокая вероятность схождения снежных лавин.

"6-8 января на высокогорье Закарпатской области сохраняется, 7 января на высокогорье Ивано-Франковской области объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщил Гидрометцентр.

Напомним, в Карпатах нашли тело туриста, который пропал 23 декабря во время подъема на гору Хомяк.

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Теги: лавина, горы, Карпаты, Гидрометцентр
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Источник: korrespondent.net

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