Посол Британии пояснила, чем опасно давление на НАБУ и САП
Давление украинских властей на антикоррупционные органы может серьезно отразиться на репутации Украины на мировой политической арене. Об этом заявила посол Британии в Украине Джудит Гоф, передает Новое время.
По ее словам, речь может идти даже о международной поддержке. А репутация Украины, которая создавалась годами, может оказаться под угрозой, если не будет эффективной борьбы с коррупцией.
Читай также: Нардеп Рыбалка переписал квартиру в Париже на тетку
“Тут представлены много известных британских компаний - Land Rover, JCB, Mark&Spencer и множество других, они постоянно говорят мне, что их развитие здесь тормозит коррупция, огромное количество регуляций и высокие налоговые ставки“, - рассказала она.
Ранее также сообщалось, что Британия пока не видит возможностей для либерализации визового режима с Украиной.
Напомним, 6 января президент Порошенко заявил, что в течение года должен быть дан старт созданию Антикоррупционного суда.