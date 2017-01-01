Посол Британии пояснила, чем опасно давление на НАБУ и САП

Гоф предостерегает Киев от давления на антикоррупционные органы, поскольку это может отразиться на репутации Украины на международной арене.

Давление украинских властей на антикоррупционные органы может серьезно отразиться на репутации Украины на мировой политической арене. Об этом заявила посол Британии в Украине Джудит Гоф, передает Новое время.

По ее словам, речь может идти даже о международной поддержке. А репутация Украины, которая создавалась годами, может оказаться под угрозой, если не будет эффективной борьбы с коррупцией.

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“Тут представлены много известных британских компаний - Land Rover, JCB, Mark&Spencer и множество других, они постоянно говорят мне, что их развитие здесь тормозит коррупция, огромное количество регуляций и высокие налоговые ставки“, - рассказала она.

Ранее также сообщалось, что Британия пока не видит возможностей для либерализации визового режима с Украиной.

Напомним, 6 января президент Порошенко заявил, что в течение года должен быть дан старт созданию Антикоррупционного суда.